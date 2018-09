Policija pri migrantih našla tudi puške in avtomatsko orožje

SARAJEVO – Sarajevska policija je v nedeljo zvečer izvedla večjo operativno akcijo, med katero so pri migrantih v BiH našli večje količine orožja, poročanje portala Klix.ba povzema srbska tiskovna agencija Tanjug. Z notranjega ministrstva sarajevskega kantona so kasneje danes sporočili, da so prijeli dva migranta.



Po navedbah portala je policija odkrila več pištol, pušk, avtomatsko orožje in strelivo. Del orožja je bil po neuradnih informacijah skrit v stanovanju, nekaj pa ga je bilo zakopanega ali odvrženega. Policija je kasneje po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina potrdila, da so med preiskavo stanovanja, v katerem so bivali migranti, in sosednjega prostora odkrili orožje: puško, štiri pištole, dušilec ter več sto nabojev različnih velikosti. Poskušala sta pobegniti pred policisti Policija je med operacijo v nedeljo zvečer aretirala dva migranta, državljana Alžirije in Sirije. Pred tem sta poskušala pobegniti pred policisti, ki so ju prišli legitimirat.



Minister za varnost BiH Dragan Mektić je medtem danes v Banjaluki dejal, da se je število nezakonitih migrantov v BiH »bistveno zmanjšalo«. Dodal je, da tisti, ki pridejo, ne želijo ostati na tem območju. Po njegovih navedbah so v BiH do zdaj evidentirali 14.969 migrantov, od tega jih je prošnjo za azil vložilo 399.



»Število migrantov se je bistveno zmanjšalo in s prihodom zime jih bo še manj. Še naprej bomo varovali mejo in preprečevali njihov vstop,« je še dejal Mektić.