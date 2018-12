Gimnazijka stopila pred vlak

Potrebujete pomoč?



Ko mislite, da vas nihče ne sliši, in se vam zdijo težave prevelike, na pomoč pokličite:



116 123 zaupna telefona Samarijan in Sopotnik (24 ur na dan)

116 111 TOM – telefon za otroke in mladostnike (med 12. in 20. uro)

01 520 99 00 Klic v duševni stiski (med 19. in 7. uro)

080 11 55 Društvo SoS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja

BAR – Življenje 15-letne učenke drugega letnika gimnazije se je mnogo prezgodaj končalo. Blic poroča, da je dekle v torek po glavnem odmoru odšlo iz šole in stopilo pred vlak. Kaj je bil povod za tragedijo, ni znano, se je pa razvedelo, da naj bi najstnica skrbno načrtovala svojo prihodnost.Ena od profesoric iz gimnazije je le s težavo zmogla spregovoriti o njej. Za Blic je povedala, da je bila res malenkost introvertirana, a da se je nameravala naprej šolati v Ameriki. Kolikor je seznanjena, je prestala že dva kroga testiranj za odhod, kar jo je tudi veselilo. Poleg tega je trenirala odbojko, prav to pa naj bi načrtovala početi tudi čez lužo.Starša pokojne sta se ločila. Trenutno je živela z očetom, mama v Hercegnovem, starejša sestra pa študira v Beogradu.