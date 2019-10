FOTO: Za rojstni dan presenetil tasta, on ga je ubil 

FLORIDA – Norvežan Christopher Bergan je prepotoval 7.300 kilometrov, da bi presenetil svojega tasta Richarda Dennisa, ki je praznoval 61. rojstni dan. Sedemintridesetletnik se je v torek usedel na letalo in iz Norveške priletel na Florido, kjer živi njegov tast. Potrkal je na vrata in čakal, da mu odpre. To se ni zgodilo, ampak je, ne vedoč, kdo ga čaka za vrati, le zakričal, naj odide. Čez nekaj ur je ponovno potrkal, saj je resnično želel voščiti tastu za rojstni dan. Ker je bil že večer, je imel Dennis prižgane luči na dvorišču. Prikorakal je iz hiše, Bergan pa je bil skrit v grmovju, saj ga je želel presenetiti. Skočil je pred njega, ta pa ga je iz strahu ustrelil.



»Naša preiskava je pokazala, da je šlo za povsem naključen in resnično žalosten dogodek,« je na tiskovni konferenci povedal šerif Bob Johnson.



Dennis naj bi nemudoma poklical reševalce, zetu pa je nudil tudi prvo pomoč, a zaman.