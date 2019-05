FOTO in VIDEO: Grozljivi napad na turistični avtobus: številni ranjeni

VIDEO: Zala in Gašper, kot ju še nismo videli: Pesem mi je šla grozno na živce

»Evrovizija je zdaj za nama in se sicer veseliva, da greva domov, a hkrati še zdaj poskušava dojeti, kaj se nama je zgodilo, in noro je, da sva doživela vse to. Zelo težko je sploh dojeti, koliko ljudi naju spremlja zdaj na najini poti in koliko ljudi naju je gledalo danes zvečer, in bova potrebovala še lep čas, da bova dojela vse to. Ampak sva res, res hvaležna za to priložnost. Hvala