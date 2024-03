Česa takega cariniki še niso doživeli: tako je skušal pretihotapiti BMW (FOTO)

Srbski mediji pišejo o tovornjaku s slovenskimi registrskimi oznakami, ki je obtičal na carinskem pregledu. Kot so sporočili s srbske policije, so njihovi uslužbenci na mejnem prehodu Gornji Milanovac odkrili nenavaden primer - avtomobil znamke BMW je bil skrit pod ponjavo tovornjaka.

Tovornjak bi moral po dokumentaciji voziti tovor surovin za proizvodnjo barve in lakov, a ko so cariniki dvignili ponjavo, so opazili nenavadno postavljen avtomobil znamke BMW brez registrskih oznak.

FOTO: Zaslonski Posnetek, Carina Srbije

Da bi avtomobil varno spustili na tla, je bilo treba najeti viličarja. Nepridipravi pa so morali vozilo dobro zavarovati, da se ne bi med vožnjo premikal. Sicer pa tudi fotografije povedo več kot tisoč besed.