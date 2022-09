Kontrolor ga je zgrabil in zbil na tla (VIDEO)

Na Nizozemskem so posneli obračun med kontrolorjem in 21-letnikom, ki naj bi zavrnil nakup vozovnice in se fizično lotil drugega kontrolorja. S posnetka ni povsem razvidno, kdo in kako je začel, ve pa se razplet – po nekaj trenutkih ravsanja je kontrolor zgrabil mladeniča in ga z roko zbil na tla.

Policija primer preiskuje, iz železniškega podjetja pa so že sporočili, da takšne prekomerne uporabe sile ne odobravajo.