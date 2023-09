Brezdomko pretepli za zabavo, nanjo tudi urinirali

Sredi poletja lani se je v avstrijskem mestu Kapfenberg, slabih 70 kilometrov severno od Gradca, dogajala prava grozljivka. Trije najstniki, dva 19-letnika in 17-letnik, so se brutalno znesli nad eno od tamkajšnjih brezdomk, vse skupaj pa posneli.

Po ženski, ki je takrat spala na ulici, so najprej urinirali. Nato so si ogledali posnetek svojega dejanja in se spraševali, s kakšnim nasilnim dejanjem bi lahko brezdomki še škodovali, da bi bil posnetek še boljši. Žensko so nato ujeli na avtobusni postaji, jo zbili na tla in jo začeli pretepati. In čeprav jih je ženska večkrat prosila, naj nehajo, so jo še naprej s pestmi udarjali v glavo. Dokler ni utihnila in obležala. Trojica se je nato usedla na bližnjo klopco in kakšnih deset minut gledala posnetek lastnega nasilja.

Najmlajši je dobil 14 let, eden od 19-letnikov 16 in drugi 17 let zapora.

»Napadli smo jo, ker se nam je to zdelo zabavno,« so najstniki povedali na sojenju v mestu Leoben, ki se je v četrtek končalo z izrekom obsodilne sodbe. Najmlajši je dobil 14 let, eden od 19-letnikov 16 in drugi 17 let zapora. Sodišče jih je namreč spoznalo za krive poskusa umora, povzročitve hude telesne poškodbe in groženj. Obtoženci so med sojenjem povedali, da so se povsem zavedali tega, da lahko ženska zaradi njihovih udarcev umre.

»Takrat se mi je to zdelo zelo kul, ampak zdaj dejanje obžalujem,« je priznal eden od njih. Pretehtalo je tudi mnenje sodnega izvedenca psihiatra, ki je ugotovil, da so vsi trije »zelo nevarni« za okolico in da bi jih bilo dobro obravnavati v forenzičnem terapevtskem centru.