Grožnje, lažni profili in gole fotografije: »Obljubil, da mi bo življenje spremenil v pekel, in mi ga je«

Mlada ženska bila v nasilnem razmerju, ki sta ga zaznamovala ljubosumje in izsiljevanje. Potem ko se je razšla s partnerjem, je bivši partner njeno življenje spremenil v nočno moro.

»Nimam se več na koga obrniti, to je spletno nasilje, ki traja že dolgo. Že mesece čakam, da se bo kaj spremenilo, psihično nasilje pa se nadaljuje,« je za Dnevnik.hr razkrila Hrvatica. »Obljubil je, da mi bo življenje spremenil v pekel, in mi ga je,« pravi obupana ženska.

»Ko sva bila v zvezi, me je izsiljeval, da mi bo ustvaril lažne profile na straneh za zmenke in mi zagrenil življenje, bil je ljubosumen, me žalil in z njim sem se razšla,« je povedala obupana ženska, ki je grožnje prijavila policiji.

Nekdanji partner je pristal celo v zaporu za tri mesece, ker ji je po elektronski pošti grozil s smrtjo.

»Prijavila sem ga policiji, bile so tudi prepovedi približevanja,« pravi in ​​dodaja, da se je z njim prek odvetnika nato skušala dogovoriti, da neha, zato je prijavo umaknila.

Odpira lažne profile, njenim prijateljem pošilja fotografije golih žensk

A nasilje se je nadaljevalo. »Uporablja moje osebne podatke, odpira profile na Facebooku in Instagramu z mojimi fotografijami. Tem socialnim omrežjem sem prijavila lažne profile, njihov odgovor pa je bil, da ustvarjeni profili ne kršijo njihovih pravil,« trdi. Za razliko od družbenih omrežij so spletna mesta za zmenke izbrisala lažne profile z njenimi podatki.

Dodala je, da je znova šla na policijo in da so ji rekli, da lahko težavo reši z zasebno tožbo.

»Poleg tega je mojim prijateljem poslal fotografije gole ženske s podobno strukturo telesa, kot je moja, vendar brez glave in obraza,« je še povedala. Vse skupaj je prišlo tako daleč, da zaradi slabega zdravstvenega stanja jemlje antidepresive.