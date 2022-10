Bivši policist ubil najmanj 37 ljudi. Zakaj se je spravil nad otroke, ne vedo

Motiv za okruten napad, v katerem je umrlo najmanj 37 ljudi, ni znan, tajski mediji pa poročajo o številnih težavah, v katere je zabredel nekdanji policist. Potem ko se je zapletel v kriminal, menda povezan z drogami, so ga odpustili, težave pa je imel tudi doma.

Stari komaj dve leti

Ni znano zakaj se je spravil nad otroke. FOTO: Profimedia

Njegov krvavi pokol je pretresel Tajsko in svet: okoli poldneva je namreč vkorakal v vrtec in začel streljati vsevprek, oborožen je bil s puško, pištolo in nožem, nekatere je tudi zabodel. Pokončal naj bi najmanj 20 otrok in nekaj odraslih, med njimi dve vzgojiteljici, ena je bila v osmem mesecu nosečnosti. Po napadu, po katerem naj bi jih še deset obležalo ranjenih, zato se mnogi bojijo, da bo smrtnih žrtev še več, je 34-letnik pobegnil v belem kombiju, med dirjanjem po cesti pa je streljal tudi na mimoidoče in jih nekaj poskusil povoziti, dokler ni prispel do cilja, do svojega doma, kjer je ubil še ženo in otroka ter tri odrasle, nazadnje pa je sodil še sebi. Tragedija se je zgodila v provinci Nong Bua Lamphu, zakaj si jeza tarčo izbral ravno vrtec, pa ne ve nihče. V ustanovo je vdrl v času kosila in priprav na počitek, najmlajše žrtve so štele komaj dve leti. Mediji še poročajo, da bi ravno danes moral stopiti pred sodnika zaradi dejanj, povezanih z mamili.

Množična streljanja so na Tajskem zelo redka; nazadnje je 2020. vojak, besen zaradi nepremičninskega posla, v pokolu na štirih različnih lokacijah v 17 urah pokončal 29 ljudi in jih ranil 57.