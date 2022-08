Grozljivka v Berlinu: eksplozija v skladišču streliva povzročila obsežen požar (FOTO)

V gozdu Grunewald na zahodu Berlina je danes izbruhnil obsežen požar, potem ko je v policijskem skladišču streliva odjeknilo več eksplozij, zaradi katerih se gasilci sprva niso smeli približati požaru. Pristojne službe se nadejajo, da bodo požar čez noč uspele obvladati.

Požar je do večera zajel območje, veliko približno 50 hektarjev, gašenje pa je zaradi eksplozij oteženo. V skladišču so bila po zadnjih podatkih med drugim shranjena tudi neeksplodirana ubojna sredstva iz druge svetovne vojne.

Nemška vojska je na kraj nesreče poslala tank, ki naj bi pomagal pri odstranjevanju streliva, ter daljinsko vodene robote za razminiranje. Po zraku medtem krožijo brezpilotni letalniki, da bi ocenili razmere.

Gasilci sprva zaradi eksplozij niso mogli začeli gasiti požara, saj so se morali umakniti na razdaljo približno en kilometer.

Pristojne službe so kasneje opredelile najnevarnejša območja in gasilcem dovolile, da se na nekaterih območjih požaru približajo na manj kot 500 metrov, so sporočili iz tamkajšnje policije. Reševalne službe se nadejajo, da bodo čez noč požar uspele obvladati.

Najbližje stanovanjske stavbe so sicer od kraja nesreče oddaljene najmanj dva kilometra in naj ne bi bile ogrožene, so še sporočili gasilci. Požar ni zahteval žrtev, pristojni pa Berlinčane pozivajo, naj se izogibajo območju.

Pristojni predvidevajo, da bo izjemna suša, ki je prizadela tudi območje Berlina, vplivala na nadaljnji potek požara, gasilcem pa bodo gašenje verjetno otežile tudi visoke temperature.