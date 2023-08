Ana napadla Ivana, ker zasluži 1600 evrov na mesec, on pa skoraj nič

Hrvaški mediji poročajo, da so Ano (46) iz Zagreba prijeli zaradi psihičnega in fizičnega nasilja nad možem Ivanom (44). Kot izhaja iz sodbe, se je z možem sprla zaradi financ, ker ona zasluži 1600 evrov na mesec, njen mož pa skoraj nič.

Ti si en drek, ti ​​si ničvreden, ti si nihče in nič, brez mene te ne bi bilo.

Kot piše v sodbi, je Ana svojega moža žalila z besedami »Ti si en drek, ti ​​si ničvreden, ti si nihče in nič, brez mene te ne bi bilo.« Zgrabila ga je tudi za majico in jo strgala, kar je pri Ivanu povzročilo strah in tesnobo, poroča Danica.hr.

Soprog je zato seveda poklical policijo in Ana je po aretaciji dva dni preživela za zapahi. Izrekli so ji globo 200 evrov in 40 evrov stroškov prekrška, a so ji od globe odšteli 80 evrov, ker je bila dva dni v priporu.