37-letni Hrvat je prepričal Slovenca, da je reinkarnacija boga Višnuja, ga zaprl in mučil

Zagrebška policija je Damjana P. (37) osumila nezakonitega prijetja dvaindvajsetletnega Slovenca. Agonija je trajala mesec dni, nato pa je žrtev poklicala slovensko policijo. »Sem tajni agent, sem specialist za katastrofe in rešitelj sveta,« se je lahkovernemu Slovencu Ž. F. predstavil Damjan P. iz zagrebške Trešnjevke. Spoznala sta se prek družbenega omrežja avgusta 2022. Slovenec je iskal somišljenika z nadnaravnimi sposobnostmi in Damjan ga je uspešno prepričal, da je prav on tak.

Kot so neuradno izvedeli na hrvaškem portalu 24 sata, je Hrvat Slovenca prepričal, da je reinkarnacija boga Višnuja, ki se po hindujskem verovanju spusti z neba na zemljo, da bi kaznoval zločince in nagradil dobre ljudi. Dovolj je bilo, da se je lahkoverni Slovenec v začetku januarja odpravil v Zagreb na srečanje s svojim »rešenikom« in »rešenikom sveta«, piše 24sata.

Pripeljal ga je v stanovanje v Trešnjevki, kjer naj bi imeli seje, a so stvari ušle izpod nadzora. Po mesecu dni je Slovenec padel v globoko depresijo in se počutil ničvrednega. S skoraj samomorilnimi nameni je poklical slovensko policijo.

Slovenska policija je o vsem obvestila kolege v Zagrebu, ti so Zagrebčana prijeli in ga po kriminalistični preiskavi ovadili zaradi suma kaznivega dejanja protipravnega odvzema prostosti.

Navedbe je potrdila tudi zagrebška policija, ki je dodala, da je osumljenec žrtev trpinčil, ji ni dajal hrane ter da so po zaslišanju za osumljenca zahtevali pripor, kar pa je državno tožilstvo zavrnilo. Odrejeni so bili namreč varnostni ukrepi in prepoved približevanja oškodovancu. Če mu bo krivda dokazana, mu grozi tri leta zapora.