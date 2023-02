Grozljivo: Trdi, da ima nadnaravne moči, 22-letnega Slovenca držal v ujetništvu, lačnega in žejnega

Policisti Policijske uprave Zagreb so zaključili kriminalistično preiskavo 37-letnika zaradi suma storitve kaznivega dejanja »Protipravnega odvzema prostosti« zoper 22-letnega državljana Republike Slovenije. Sumijo, da je osumljenec avgusta 2022 preko družbenega omrežja kontaktiral poškodovanega 22-letnika in se mu lažno predstavljal kot specialist za katastrofe in kot oseba z nadnaravnimi močmi, pišejo hrvaški mediji.

Osumljenec se je po predhodnem dogovoru, 9. januarja 2023 v večernih urah srečal z oškodovancem na območju mesta Zagreb, nato pa sta skupaj odšla v osumljenčevo stanovanje na območju Trešnjevke.

Sumijo, da je osumljenec 22-letnika od takrat do 7. februarja neprekinjeno zadrževal v stanovanju, mu omejeval svobodo gibanja, mu pogosto odrekal hrano in ga verbalno zmerjal, je sporočila zagrebška policija.

Po končani kriminalistični preiskavi je bil osumljenec v zakonskem roku izročen pripornemu nadzorniku, na pristojno državno tožilstvo pa je bilo podano posebno poročilo, poroča Jutarnji.hr.