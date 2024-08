33-letnik pustil sina v vročem avtu med obiskom prostitutke

Naši severni sosedi poročajo o neverjetnem dogodku, ki se je v teh dneh zgodil v kraju Hagen. Kot poroča Kleinezeitung, je 33-letni moški svojega triletnega sina pustil samega v vročem avtomobilu, medtem ko je sam obiskal prostitutko. Dečka so v avtomobilu opazili mimoidoči, ki so takoj poklicali reševalce.

Tistega dne je zunanja temperatura dosegla 26 stopinj Celzija. Parkirani avtomobil je imel le rahlo odprto okno. Zaradi pomanjkanja zraka in naraščajoče vročine je deček začel kazati znake stiske. Opazili so ga mimoidoči.

Povišana temperatura in znaki dehidracije

Ko so na kraj dogodka prispeli reševalci, so ugotovili, da ima otrok povišano telesno temperaturo in prve znake dehidracije. Triletnika so oskrbeli z vodo, nato pa so ga prepeljali v bolnišnico. Deček je pred prihodom reševalcev uspel sam odkleniti vrata avtomobila z notranje strani, kar mu je verjetno rešilo življenje.

Dečkova mati, ki ni vedela ničesar o dejanju svojega partnerja, je pretresena nad incidentom. Oče je sprva poskušal svojo partnerko prepričati, da se je srečal s staro prijateljico in se z njo pogovarjal, medtem ko je njegov sin spal v avtomobilu. Vendar je policijska preiskava razkrila, da je moški dejansko obiskal prostitutko.

Policija je proti očetu vložila ovadbo zaradi kršitve dolžnosti varstva in vzgoje ter povzročitve telesnih poškodb iz malomarnosti.