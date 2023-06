18-letni kadet v streljanju na vojaškem poligonu ubil dva inštruktorja

V streljanju na vojaškem poligonu v osrednji Japonski sta bila ubita dva inštruktorja, tretji pa je bil ranjen, je sporočila japonska policija. Strelec je bil 18-letni kadet, ki ga je policija že pridržala in obtožila poskusa umora.

»Med strelsko vajo v mestu Gifu, ki je del usposabljanja novega osebja, je eden od kadetov streljal na tri vojaške inštruktorje,« je v izjavi sporočila japonska vojska in potrdila dve smrtni žrtvi. Strelec je bil 18-letni kandidat, ki se je vojski pridružil aprila, je pozneje pojasnil general Yasunori Morishita in dodal, da so ga po streljanju na kraju zadržali drugi vojaki.

Poskus umora

Osumljenec naj bi po navedbah japonske javne radiotelevizije NHK policistom povedal, da je ciljal na svojega nadzornika, »a je najprej ustrelil mlajšo žrtev, ker mu je stala na poti«. Tiskovni predstavnik policije pa je potrdil, da je bil osumljenec obtožen poskusa umora.

Nasilje s strelnim orožjem je sicer na Japonskem redek pojav, vendar se je v zadnjem letu odvilo več odmevnih incidentov.

Julija lani je bil v strelskem napadu ubit nekdanji predsednik vlade Shinzo Abe, aprila je trenutni premier Fumio Kishida ušel nepoškodovan, potem ko je nekdo med njegovo predvolilno kampanjo sprožil dimno bombo, prejšnji mesec pa je japonski državljan v regiji Nagano ubil štiri ljudi, vključno z dvema policistoma.