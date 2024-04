13-mesečnega otroka med igro na domačem dvorišču raztrgala pitbula

V ponedeljek zjutraj sta v Italiji, v provinci Salerno, dva pitbula napadla in do smrti raztrgala trinajstmesečnega dečka Francesca. Psi so ga napadli na dvorišču podeželske hiše. Skušala sta ga rešiti mama in stric, a sta psa poškodovala tudi njiju, pišejo tuji mediji.

Po prvih podatkih policistov, ki so na kraj nesreče prispeli z reševalnim vozilom, naj bi bili lastniki psov materini znanci. Psa sta bila spuščena na dvorišču družinske hiše.

Otrokova mati Paola se je po razhodu z možem preselila na podeželje, kjer je živela sama s sinom. Pitbula pa sta bila v lasti lastnikov hiše, ki so živeli v drugem nadstropju, piše Salerno Corriere.

Po besedah ​​sosedov psi doslej niso kazali znakov agresije.

Župan mesta Eboli Mario Conte je povedal, da bo uprava krila stroške otrokovega pokopa. V Italiji ni seznama potencialno nevarnih psov. Ministrstvo za zdravje je leta 2006 izdalo pravilnik, ki je vseboval seznam pasem, ki veljajo za nevarne, vendar so to odločbo pozneje razveljavili.