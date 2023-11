Veliko predstavnikov ZN od začetka spopadov izgubilo življenje

V Gazi je bilo ubitih več humanitarnih delavcev Združenih narodov (ZN) kot v katerem koli drugem konfliktu v 78-letni zgodovini organizacije. Od začetka vojne 7. oktobra sta bila ubita 102 humanitarna delavca Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev (UNRWA), 27 pa je bilo ranjenih.

Uradi ZN so zato v ponedeljek po vsem svetu spustili zastave na pol droga, osebje pa je z minuto molka počastilo svoje kolege, ki se iz Gaze ne bodo vrnili. V Gazi je UNRWA imela skupno 13.000 osebja, mnogi pa so umrli skupaj s svojimi družinami med bombardiranjem. UNRWA je glavna agencija ZN, ki deluje v Gazi in daje zatočišče približno 780.000 ljudem v več kot 150 precej polnih objektih.

Osebje ZN dela 24 ur na dan

V Gazi se je zdaj, od začetka obleganja in bombardiranja, skoraj v celoti zlomil zdravstveni sistem, uničene so cele soseske in ulice, izjemno hitro zmanjkuje vseh osnovnih dobrin. Osebje ZN dela 24 ur na dan s premalo zalogami, da bi podprli tiste, ki so razseljeni po šolah in stavbah, ter pomagali pri pomoči, ki prihaja. Vendar bo agencija kmalu v celoti prisiljena ustaviti vse storitve zaradi pomanjkanja goriva, piše CNN.

Osebje je z minuto molka počastilo svoje ubite kolege. FOTO: Reuters

Situacija v Gazi je nevarna tudi za novinarje, zato so medijske hiše skupaj z novinarji napisale odprto pismo. Najmanj 39 jih je bilo ubitih v spopadih med Izraelom in Gazo, kar je dvakrat več, kot je število smrtnih žrtev novinarjev v letu in pol vojne v Ukrajini. Odbor za zaščito novinarjev (CPJ) pravi, da je med ubitimi 34 Palestincev, najmanj štirje Izraelci in libanonski novinar.

Namerno ciljanje novinarjev in civilistov se po mednarodnem humanitarnem pravu obravnava kot vojni zločin. Novinarji naj bi imeli svobodo in zaščito pri opravljanju svojega dela brez nepotrebnega vmešavanja, toda v prvih tednih vojne je izraelska vojska pojasnila, da ne more zagotoviti varnosti novinarjev, ki delujejo na območju Gaze.