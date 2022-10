Zvečer zagorelo v slovenskem podjetju

V četrtek okoli 21.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru v enem izmed podjetij za predelavo kovin na območju Kamnika. Gasilci so požar pogasili, policisti pa so zavarovali požarišče.

Po prvih podatkih je zagorelo v proizvodnem traktu oziroma silosu za predelavo odpadnega aluminija, vzrok za nastanek požara pa še ni znan. Nastalo je za več tisoč evrov škode. Nevarnosti za okolje, objekte ali ljudi po do sedaj znanih podatkih ni bilo. Policisti bodo opravili ogled in o ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.