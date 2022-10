Močna eksplozija in obsežni požar v Kamniku

Ob 21.24 je prišlo do eksplozije in požara v Kamniku, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Kamnik.info poroča, da gori na območju nekdanje smodnišnice v skladišču družbe Schlenk.

Po neuradnih informacijah naj bi zagorelo v skladišču papirja. Ogenj se širi tudi prek strehe objekta, na delu je več gasilskih enot.