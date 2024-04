Žrtvi še za čevlje ne bi dal

Skoraj bi mu vzel življenje, a se mu je zdelo še kako pomembno pred mariborskimi višjimi sodnicami izpodbijati plačilo pičlih 35,32 evra svoji žrtvi. V pritožbi na petletno zaporno kazen je namreč Aljaž Verhovnik s pomočjo zagovornika Igorja Weindorferja zatrjeval, da je sodišče na prvi stopnji ravnalo nepravilno, ko je oškodovancu Dominiku Motalnu pripoznalo premoženjskopravni zahtevek (PPZ) iz naslova uničene obutve v višini omenjenega zneska.

Češ da bi ga moralo napotiti na pravdo, kjer bi se dokazovalo, ali predloženi račun dejansko ustreza ob kaznivem dejanju okrvavljeni obutvi. Pa tudi, da bi se morala upoštevati vrednost stare obutve in ne nove, kot je to po izstavljenem računu priznalo sodišče prve stopnje.

Po prepričanju višjih sodnic Simone Skorpik, dr. Barbare Nerat in Melite Puhr, ki so sicer brez vsakršnega pomisleka pred dnevi v celoti potrdile Verhovniku izrečeno petletno zaporno kazen, so takšna navajanja obrambe glede PPZ povsem zgrešena: »V danem primeru je prvostopenjsko sodišče imelo na podlagi predloženega računa za oškodovančevo obutev v znesku 35,32 evra za odločanje o delu priglašenega PPZ zanesljivo podlago, katere obdolženčevemu zagovorniku ni uspelo v ničemer omajati, kaj šele ovreči.«

Ne zasluži si nižje kazni

Sicer pa se je obramba neuspešno trudila dokazati tudi, da je prvostopenjsko sodišče nepravilno ugotovilo dejansko stanje, ko je zavzelo stališče, da je obdolženi oškodovancu odvzel mobilni telefon z namenom, da ta ne bi mogel poklicati pomoči. In to zato, ker da je imel takrat ob sebi dva telefona, zasebnega in službenega, in da je tistega večera ob samem napadu Verhovniku izročil le službenega.

Verhovnik je bil tudi prepričan, da je bilo pet let zapora za to, kar je storil 16. januarja 2022 v Poljčanah, odločno previsoka kazen. »Obtoženi se je za napad opravičil in povedal, da mu na kraj pameti ne pade, da bi še kdaj ponovil kaj podobnega,« je odvetnik sodnicam dejal že na javni seji 21. marca letos. Po njegovem prepričanju sodišče tudi ne bi smelo prezreti, da Verhovnik doslej še ni bil obsojen, da gre za mladega človeka, ki da je dejanje storil nepremišljeno, naivno in v posledici mladostništva. Odvetnik je v pritožbi še poudaril, da gre za osebo, ki je kupila stanovanjsko hišo, torej ne za zapravljivca oziroma »nekoga, ki bi bil že pred dejanjem na poti osebe brez življenjskih ciljev«.

»Minimaliziranje kaznivega dejanja, ki ga je storil obdolženi zoper življenje in telo oškodovanca, ter poskus zaobida sicer neizpodbitnega, v odločbi o kazni upoštevanega dejstva obdolženčeve predkaznovanosti, kot to poskuša prikazati zagovornik v okviru zavzemanja za pravično kazen, ki bi bila nižja od petletne, je neresno in neprepričljivo,« so odvetnikova zatrjevanja odločno zavrnile višje sodnice.

Pripravil mu je zasedo

Sprva sta se sicer v kazenskem postopku znašla tako Verhovnik kot njegova žena Patricija. Po takratnih prvih poročilih naj bi se namreč na vsak način hotela znebiti Motalna. In to potem, ko je Verhovnikova menda začela trditi, da ni oče njenega otroka. Verhovnik je Motalnu tistega januarskega dne pripravil zasedo pred njegovo hišo, opremljen je bil z nožem, rokavicami in koničastim orodjem. Nekaj pred pol enajsto uro zvečer je opazil Motalna, ko se je s psom vračal domov. V tistem, ko je bil ta obrnjen stran od njega in je božal psa, naj bi se zapodil proti njemu in ga najmanj trikrat zabodel v predel reber, ušesa in vratu. V bolnišnici so ugotovili, da je lažje ranjen.

Maja predlani je Verhovnik na sodišču priznal napad na nekdanjega partnerja svoje žene in bil za poskus umora obsojen na sedem let zapora, a je višje sodišče sodbo razveljavilo. Med vnovičnim sojenjem se je zgodil preobrat. Tožilstvo je s spremembo obtožnice Verhovnika bremenilo le še poskusa uboja, obtožbe zoper njegovo ženo Patricijo, ki ji je očitalo pomoč pri tem dejanju, pa je umaknilo. In v začetku decembra lani mu je bila na mariborskem okrožnem sodišču izrečena kazen zapora petih let. Ta je zdaj pravnomočna.