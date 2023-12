Znanko je opazoval, zasledoval in se ji vsiljeval

Si predstavljate, da vas nekdo opazuje ali zasleduje? Policisti poročajo, da se je to dogajalo na območju PU Murska Sobota.

Pojasnili so nam, da so v četrtek prejeli prijavo občanke, da jo znanec že dalj časa opazuje, zasleduje in si vsiljivo prizadeva, da bi z njo vzpostavil stik preko elektronskih komunikacijskih sredstev. Ta dejanja so pri občanki povzročala prestrašenost. Policisti bodo o zadevi zbrali dodatna obvestila in podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.