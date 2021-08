Znani Slovenec naletel na pretresljiv prizor: Mislil sem, da je mrtev (FOTO)

Slovenski glasbenikbrat znanega voditelja, igralca in komikain nekdanji partner, je prejšnji teden verjetno nekemu moškemu rešil življenje. Ponoči je namreč naletel na avtomobil, ki je zletel s ceste, notri pa je bil nezavesten moški. Toš je preveril vitalne znake in nemudoma poklical 112. Kmalu so na pomoč prišli gasilci, reševalci in policisti. Glasbenik pa se sprašuje, kakšna bi bila usoda moškega, v kolikor bi ga opazili šele vozniki, ki se zjutraj odpravljajo na delo. Po njegovem prepričanju bi marsikdo odpeljal tudi mimo.Celotno izkušnjo je Mihael opisal na Facebooku.