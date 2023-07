Znane podrobnosti preiskave: množična zastrupitev z vodo, 500 oseb poiskalo pomoč

Celjski kriminalisti so zaključili s preiskavo primera, ki je lani oktobra odmeval na širšem žalskem območju, ko je okoli 500 ljudi zaradi zdravstvenih težav povezanih s pitjem oporečne vode iz vodnega vira na Žalskem, iskalo zdravniško pomoč.

Zaradi hudih prebavnih težav, ki so jih imeli zaradi onesnažene vode, se je več krajanov krajevne skupnosti Šempeter v Spodnji Savinjski dolini odločilo za vložitev odškodninske tožbe zoper žalsko komunalo. Komunali so očitali ogrožanje zdravja iz malomarnosti, saj vode nekaj dni niso preverjali in je klorirali.

Policisti so kazensko ovadili dve osebi

Policisti so kazensko ovadili osebo iz podjetja, ki jo osumljena, da je z opustitvijo dolžnih ravnanj, ki bi jih morala zagotoviti za splošno varnost ljudi povzročila, da je v sistemu zajetja in priprave pitne vode prišlo do izpada kloriranja vode in s tem do onesnaženja vode.

Voda iz zajetja je zato vsebovala določene bakterije in viruse, ki so pri uporabnikih pitne vode povzročili črevesne motnje.

Huje zastrupljenih 100 ljudi, 29 hospitaliziranih

Zdravstveno pomoč je pri zdravniku poiskalo najmanj 500 oseb, zaradi hujše oblike so jih več kot 100 obravnavali v Urgentnem centru Splošne bolnišnice Celje, 29 od teh so jih hospitalizirali.

Po zbranih obvestilih, opravljenih razgovorih in preučitvi pridobljene dokumentacije, so policisti zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti iz malomarnosti ovadili 59-letno osebo, šlo naj bi za takratnega direktorja žalske Komunale Janez Primožiča, zaradi suma storitve kaznivega dejanja opustitev dolžnega nadzorstva nad zakonitostjo ravnanja pa še 53-letno osebo, obe zaposleni v podjetju.