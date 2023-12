Zgorelo okoli 80 kvadratnih metrov ostrešja, gasilci preprečili najhujše

V petek popoldan ob 17.13 so v Volčjem potoku v občini Kamnik gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Ob prihodu gasilcev PGD Kamnik in Duplica je ogenj zajel še ostrešje in fasado objekta.

Gasilci so zavarovali kraj dogodka, preprečili nadaljnje širjenje požara, odstranili kritino in pogasili preostala žarišča. Zgorelo je okoli 80 kvadratnih metrov ostrešja.