Zgorela delavnica, škode za 45.000 evrov (FOTO)

Policija je bila v soboto ob 22.35 obveščena o požaru pomožnega kmetijskega objekta v neposredni bližini stanovanjske hiše v naselju Čekovnik. Omenjeni objekt je v celoti pogorel.

Kasneje je na kraju posredovalo več deset gasilcev PGD Idrija, PGD Vojsko in PGD Spodnja Idrija, ki so požar enostavnega objekta dokončno pogasili. V požaru je poleg objekta in dveh vozilih starejšega letnika (kombi in osebno vozilo) zgorelo tudi različno mehanično orodje in druga oprema, po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 45.000 evrov materialne škode; ob požaru ni nastala neposredna nevarnost za življenje ljudi.

Policija vzrok požara še ugotavlja, glede na prva ugotovljena dejstva je tuja krivda izključena.