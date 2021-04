Zgorel je lesen objekt, škode za 10 tisočakov

Danes, ob 5.08 uri zjutraj je v naselju Kostanjevec, v občini Slovenska Bistrica, zagorel lesen objekt v velikosti 48 (6 x 8) kvadratnih metrov. Požar, ki je zajel tudi ostrešje objekta, so pogasili gasilci PGD Zgornja Bistrica, Poškodovan ni bil nihče, nastalo pa je za okoli 10.000 evrov materialne škode.



Policisti so ugotovili, da je zaradi kurjenja v štedilniku na drva prišlo do pregretja dimniške cevi, zaradi česar je na mestu, kjer je dimniška cev speljana skozi leseni zid, prišlo do požara. Ta se je nato razširil na preostali del zidu in na ostrešje. »Policisti nadaljujejo s preiskovanjem suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti.« je še dodal Miran Šadl, tiskovni predstavnik PU Maribor.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: