Zgodila se je huda nesreča, sopotnik je umrl

Okoli 12.20 se je zgodila huda nesreča, v kateri je umrla ena oseba, so sporočili s Policijske uprave Celje. V poročilu pišejo, da da je prišlo do trčenja osebnega in kombiniranega vozila in da je po prvih podatkih umrl sopotnik v osebnem vozilu.

Oba voznika sta bila v trčenju poškodovana in so ju z reševalnimi vozili odpeljali v SB Slovenj Gradec.

Ogled kraja, ki sta se ga udeležili preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka, še poteka. Več podatkov o nesreči bodo policisti posredovali v nadaljevanju.

To je letošnja dvanajsta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.