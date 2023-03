Zgodila se je huda nesreča, 32-letnik je padel iz vozila

Okoli 17.30 ure so bili mariborski policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti A5 na uvozu Pernica, v smeri Maribora, v kateri sta bili udeleženi dve vozili.

Zapisali so, da je 37-letni povzročitelj vozil z vozilom po desnem prometnem pasu v smeri Maribora in nato zapeljal na levi prometni pas, ne da bi se prepričal, da lahko to varno stori glede na ostale udeležence, saj ga je v tem trenutku po levem prometnem pasu prehiteval 32-letni voznik osebnega avtomobila. Zaradi trčenja v desni bočni del udeleženca je 32-letni voznik izgubil nadzor nad vozilom in zaradi tega trčil v varovalno ograjo ob izvozu za Pernico, pri tem je vozilo vrglo v zrak, po izjavah očividcev, pa je voznik padel iz vozila in obležal na kraju.

Na kraju so posredovali reševalci, ki so poškodovanega 32-letnika odpeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju, utrpel pa je hude telesne poškodbe, vendar ni v življenjski nevarnosti. Avtocesta je bila za ves promet zaprta med 20.20 in 23. uro, za obvoz pa je poskrbel vzdrževalec avtoceste.

Mariborski policisti dodajajo, da bodo zoper povzročitelja napisali kazensko ovadbo na pristojno ODT v Mariboru, zoper udeleženca pa bodo izvedli ukrep po znani analizi strokovnega pregleda, zaradi neuporabe varnostnega pasu med vožnjo pa mu bo izdan plačilni nalog.