Zelo nevarno: z laserjem nad helikopter

Posadke helikopterja z dežurnimi ekipami za posredovanje v gorah imajo že tako zahtevno delo, naravnost nesprejemljivo pa je, da se najdejo neodgovorni posamezniki, ki jim še otežujejo delo. Z enim takšnih se je včeraj srečala ekipa Slovenske vojske, ki je poletela na pomoč planincu, ki je ustrezno opremljen zdrsnil na območju Kredarice.

»Reševali so ga gorski reševalci in posadka helikopterja Slovenske vojske. Vojaški helikopter je poškodovanca prepeljal na Jesenice, tam pa je bil po oddaji ponesrečenca med poletom osvetljen z lasersko svetlobo zelene barve. Po zbranih podatkih zaradi hitre reakcije pilotov posadka ni bila ogrožena. Če bo to v nadaljevanju še ugotovljeno, bodo policisti postopek vodili v smeri kaznivega dejanja,« je dejal Bojan Kos, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj.

To je po Kosovih besedah namreč velika nevarnost za letalski promet in za poškodbe oči oziroma vida. Laserski žarek namreč povzroči najmanj trenutno zaslepljenost vse posadke zaradi odboja žarkov po pilotski kabini, v najslabšem primeru pa lahko privede do nenadzorovanih situacij v zraku, strmoglavljenja ali trajnih posledic na vidu.

Zaradi hitre reakcije pilotov posadka ni bila ogrožena.

»Zato to niso igrače. Pozivamo k odgovornemu delovanju. Starši s tem seznanite otroke, saj ste navsezadnje običajno vi tisti, ki jim kupujete in dovoljujete te predmete. Na Gorenjskem je to letos prvi tak dogodek,« je dejal Kos.

Pilotu poškodovali oči

Spomnimo, da so neznani storilci na Trgu republike oktobra lani proti policijskemu helikopterju usmerili laserski žarek. Eden izmed pilotov je utrpel poškodbe očesa in je bil napoten na specialistični pregled. Če je njegov vid prizadet, lahko sledi izguba zdravniškega spričevala, potrebnega za letenje. V vsakem primeru to ni šala.