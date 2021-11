Zbežalo več kot 50 bikov

V petek je več deset teličkov bikcev pobegnilo iz ograjenega prostora na posestvu pomembnega pomurskega živinorejca Boštjana Martinca iz vasi Satahovci pri Murski Soboti. Nekaj minut pred deveto uro dopoldne so z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje poročali o potrebi po tehnični in drugi pomoči med soboško Tišinsko ulico in Gradiščem. Tudi na Policijski upravi Murska Sobota so prijeli prijavo, da je pobegnilo več kot 50 mladih bikov. Živali so zatavale na območje Kroga in Tišine, nato se je večji del črede zbral v gozdu ob glavni državni cesti Gornja Radgona–Murska Sobota.

300 bikov imajo pri Martinčevih.

Boštjan Martinec je hvaležen vsem, ki so pomagali iskati pobegle živali. FOTO: osebni arhiv

V lov na pobegle bike se je odpravilo več gasilcev iz okoliških gasilskih društev, kar nekaj sosedov družine Boštjana in, policisti pa so predvsem skrbeli za prometno varnost. Po več urah prizadevanj so nekaj živali ulovili in jih odgnali na varno, v ograjen prostor, za nekaj bikov v bližini Mure pa naj bi poskrbel lastnik Boštjan Martinec. Včeraj nam je ta povedal, da so v petek polovili samo 20 živali. »V soboto smo v ograjen prostor spravili še sedem bikcev, še 32 pa jih je v gozdu. Ves čas jih spremljamo in so pod nadzorom, počasi jih bomo spravljali na kmetijo. Nagaja pa nam vreme, saj zaradi močnega deževja zemlja zelo namočena in telički težko hodijo po blatu. No, krmili jih bomo in počasi spravili domov,« nam je včeraj dopoldne razložil Martinec, ki je zelo hvaležen vsem gasilcem, sosedom in mnogim drugim, ki so jim pomagali pri iskanju in lovu prestrašenih živali. Najbolj nevarno je bilo med prečkanjem asfaltnih površin, ko je bikom drselo in bi se lahko poškodovali. Martinčevi imajo v hlevih kar 300 bikcev, njihova osnovna dejavnost je tudi pridelava hrena.