Zasilni pristanek jadralnega padalca, odpeljal ga je helikopter

V nedeljo ob 19.21 so bili policisti obveščeni, da je na pobočju Velikega vrha nad Trnovim ob Soči (občina Kobarid) zasilno pristal 51-letni jadralni padalec, državljan Češke, in se pri tem poškodoval. Vzletel je z vzletne točke Kobala na Tolminskem.



Posredovali so reševalci GRS Tolmin in dežurna ekipa GRS z Brnika ter poškodovanca (poškodba reber in medenice) oskrbeli in imobilizirali. Člani dežurne ekipe GRS z Brnika so ga s helikopterjem SV prepeljali na zdravljenje v bolnišnico na Jesenice. Po prvih podatkih ni huje poškodovan.



O nesreči je bil obveščen tudi preiskovalec letalskih nesreč in incidentov pri ministrstvu za infrastrukturo. Policisti so tujo krivdo izključili, poroča PU Nova Gorica.