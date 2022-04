Policisti PP Ajdovščina so v četrtek popoldne zunaj Sela obravnavali 38-letnega voznika osebnega avtomobila. Preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal 0,77 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Prepovedana mu je bila nadaljnja vožnja in začasno odvzeto vozniško dovoljenje, zoper njega pa bo podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče, so sporočili iz PU Nova Gorica.