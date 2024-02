Zaradi opitosti štirje v Podravju pridržani

Na območju podravskih cest so policisti v noči na nedeljo, ko so v teh krajih potekala številna tradicionalna pustna rajanja, pri vožnji pod vplivom alkohola zalotili 21 voznikov, še eden pa je preizkus alkoholiziranosti odklonil. Poostren nadzor cestnega prometa nad psihofizičnim stanjem voznikov so izvedli po metodologiji Promil.

Kot so sporočili z mariborske policijske uprave, so z indikatorji alkohola preizkus odredili za 308 voznikov, pri čemer so ugotovili 21 kršitev vožnje pod vplivom alkohola, en voznik je preizkus odklonil. Ob tem so odredili še en strokovni pregled vozniku motornega vozila, pri katerem je hitri test pokazal vpliv prepovedanih drog v organizmu.

Problematika še vedno aktualna

Pri devetih voznikih je koncentracija znašala nad 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, pri 12 pa do 0,52 miligrama na liter izdihanega zraka. Štirim voznikom so policisti odredili pridržanje.

Ker problematika vožnje pod vplivom alkohola še vedno izstopa, bodo za zagotovitev boljših prometnovarnostnih razmer tej problematiki pozornost pri nadzoru cestnega prometa namenili tudi v prihodnje, so še sporočili s policije.