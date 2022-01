Zaradi maske mu je v glavo vrgel pladenj

V petek zvečer je v koprskem lokalu zaradi zaščitne maske prišlo do spora med zaposlenim in obiskovalcem. Kot so zapisali v poročilu za javnost je v obiskovalec lokala zaposlenemu vrgel v glavo pladenj in ga lažje poškodoval. Policisti bodo zbrali vsa obvestila in podali kazensko ovadbo.