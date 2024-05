Zaradi divjanja več postopkov

Policija je pri organiziranem divjanju z avtomobili marca v garažni hiši nakupovalnega centra Rudnik v Ljubljani zaznala še več kršitev. V povezavi z divjanjem z avtomobili na več lokacijah so sicer v dveh mesecih izvedli 82 postopkov o prekrških zaradi kršitev zakonov o motornih vozilih in pravilih cestnega prometa.

»Ponovno velja opozoriti, da je tovrstno početje lahko izredno nevarno, saj voznik z objestno vožnjo ogroža ne le sebe, temveč tudi vse druge prisotne. Dogodek v eni izmed garažnih hiš na Rudniku in nesreča, ki so jo policisti obravnavali ob konkretnem dogodku, kažeta na to, kako hitro se lahko zgodi nesreča oziroma je kdo ogrožen,« opozarjajo na ljubljanski policijski upravi.

Zaradi tehnično nebrezhibnih vozil so 16 voznikom odvzeli tablice in vozila izločili iz prometa, še 39 vozil so izločili zaradi drugih kršitev. Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images

Kot pojasnjujejo, so dogodek temeljito preučili in poleg ukrepov, ki so jih na kraju dejanja že izvedli, pri čemer so policisti ugotovili več cestnoprometnih kršitev, med drugim zaradi povzročitve prometne nesreče, sicer pa največ s področja tehnične brezhibnosti vozil, nadaljevali zbiranje obvestil tudi o drugih kršitvah.

Pridobili so informacije in prepoznali kršitelja, ki sta v času organiziranega divjanja z avtomobili neposredno ovirala delo policijske patrulje, med drugim je eden udaril po policijskem vozilu. Tega so obravnavali zaradi kršitev javnega reda in miru in kršitve cestnoprometne zakonodaje, izdali so mu odločbo v hitrem postopku. »Ker gre za tujca, ki mu je konec aprila poteklo dovoljenje za začasno prebivanje, je policija na pristojno upravno enoto podala zadržke za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. O dejanju drugega mladoletnega kršitelja, ki je spodbujal in snemal dogodek, so bili seznanjeni starši, prav tako so policisti po navedbah PU Ljubljana zaradi kršitev cestnoprometne zakonodaje zoper mladoletnika podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče,« so zapisali.

V dveh mesecih so izvedli 82 postopkov o prekrških zaradi kršitev zakonov o motornih vozilih in pravilih cestnega prometa.

Po dogodku

Po dogodku so nadaljevali preventivno delo in kontrole na lokacijah, kjer se pogosto dogajajo kršitve oziroma divjanje z avtomobili. Na PU Ljubljana so v 25 primerih zaznali različne kršitve in v sodelovanju z drugimi enotami izvedli celovite ukrepe.

V povezavi z divjanjem z avtomobili so policisti na več lokacijah v dveh mesecih izvedli 82 postopkov o prekrških zaradi kršitev zakonov o motornih vozilih in pravilih cestnega prometa. V dveh primerih so zaradi vožnje pod vplivom droge in prekoračene hitrosti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja so zasegli štiri osebna vozila ter zoper kršitelje podali obdolžilne predloge.

Policija javnost poziva, naj ne sodeluje pri tovrstnem početju, saj so posledice nepredvidljive.

Zaradi tehnično nebrezhibnih vozil so 16 voznikom odvzeli registrske tablice in vozila izločili iz prometa, še 39 vozil so izločili zaradi drugih kršitev. Po navedbah PU Ljubljana so zaznali in obravnaval tudi kaznivo dejanje ponarejanja listin oziroma registrskih tablic.