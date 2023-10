Zaradi čelnega trčenja zaprta cesta: šlo naj bi za hujšo prometno nesrečo

Zaradi nesreče je zaprta cesta Most na Soči-Čepovan, pri Postaji, poroča prometnoinformacijski center.

Na PU Nova Gorica so pojasnili, da je prišlo do čelnega trčenja med osebnim avtomobilom in motorjem. Avto je upravljala 44-letna voznica, motor pa dve leti mlajši voznik (oba državljana Slovenije).

Po dozdajšnjih podatkih naj bi šlo za nesrečo III. kategorije, kar pomeni da naj bi bil motorist v trčenju huje telesno poškodovan.

Vzrok nesreče policisti še preiskujejo.