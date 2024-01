Žalostni dan goljufinje Veseljkove. Višjih sodnic ni prepričala

Zdaj ni več nobenega dvoma. Goljufinja Martina Veseljko mora odslužiti tri leta in tri mesece zapora. No, dejansko le še okoli pet mesecev, saj je za rešetkami že vse od 22. februarja 2021.

Ljubljanske višje sodnice Deja Kozjek, Mateja Lužovec in Tatjana Merčun so pred kratkim v celoti potrdile aprila lani izrečeno prvostopenjsko sodbo zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja goljufije. In to skupaj težko kar 167.287 evrov. Za toliko je namreč Veseljkova naokoli prinesla dve oškodovanki.

Martina Veseljko pravnomočno velja za goljufinjo. FOTO: Dejan Javornik

Med vodenjem svojih meditacij, numeroloških tečajev in nekakšnih energijskih življenjskih treningov jima je rekla, da zbira denarna sredstva, ki jih bo vložila v zakonit in superdobičkonosen posel bančne garancije v švicarski banki ter tako denar zanju bogato oplemenitila. A na koncu ne ena ne druga nista videli ne celotne glavnice ne bogatih obresti.

22. 2. 2021 Pridržana, nakar sledi pripor. 6. 4. 2023 Po izrečeni zaporni kazni gre iz pripora. 24. 4. 2023 Po uspešni pritožbi tožilca se vanj vrne.

Del denarja je Veseljkova najverjetneje namenila za poplačilo lastnih dolgov in pa tudi za sodelovanje v oddaji Klepet ob kavi. Nekaj pa ga je šlo tudi Saši Ignjatoviću. Ta naš nekdanji vrhunski igralec namiznega tenisa in domnevni vodja razvpite sekte Happy, happy, v okviru katere naj bi Slovencem v zameno za velike vsote denarja v Dominikanski republiki prinašal srečo, je bil tudi njen osebni trener.

Dobro je vedela, kaj počne

O tem, da zanjo ne pride v poštev nič drugega kot zapor, torej ne dvomijo niti višje sodnice. Rdeča nit obrambe, s katero jih je obtoženka želela prepričati o izreku pogojne ali pa vsaj bistveno milejše zaporne kazni, je bilo, da je bila brez svoje vednosti pripadnica kulta Happy, happy. Tam pa da so z njo manipulirali, izkoriščali njeno stisko, naivnost ter neukost glede popolne nepismenosti v zvezi z vprašanji finančnih instrumentov in investicijskih trgov. Pa tudi, da je bila zaslepljena zaradi vere v karizmatičnega mojstra, ki da mu je brezpogojno zaupala in ga štela za boga.

Višje sodnice so ob potrditvi sodbe izpostavile, da je bila ta teza obrambe na sodišču v celoti ovržena. Še več. Obtoženkin zagovornik Rok Petrič v pritožbi »spregleda tudi vse ostale« s strani prvostopenjskega sodišča ugotovljene okoliščine glede odmere kazni. Tako glede narave in teže očitanega kaznivega dejanja kot tudi glede obsega kriminalne okoliščine.

Ignjatović je pred letom dni sodišče spremenil v energijsko delavnico. FOTO: Aleksander Brudar

Torej, da sta bili za velik denar ogoljufani dve oškodovanki: »V celoti ji je dokazano goljufivo ravnanje, zato je povsem neupoštevano in protispisno naziranje pritožnika, da je obtoženka kot 'ekonomski laik' in žrtev manipulacije Saše Ignjatovića in njegove sekte, s katero je komunicirala, verjela, da finančno tveganje, ki se mu človek izpostavi, če je ob tem v 'pozitivni poziciji', lahko privede do sreče in zadovoljstva, do očiščenja in do duhovne oziroma osebnostne rasti.«

Spomnimo, kako je februarja lani Ignjatović celo med sojenjem Veseljkovi sodišče spremenil v energijsko delavnico. In to kar na daljavo iz Dominikanske republike. »Bolj ko boš pozitiven, bolj boš zdrav, več energije imaš, bolj si pripravljen kakšno kreativno zadevo speljati. Če pa nimaš dovolj pozitivne energije, se denimo greš težko dobro partnerstvo. Kdo te bo pa prenašal?« je bila le ena od njegovih mnogih globokih misli.