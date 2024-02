Žalostna vest: umrl priznani zdravnik in oče naše znane igralke

Kot je na družbenih omrežjih sporočil Šime Ivanjko, častni konzul Republike Hrvaške in član hrvaške Akademije pravnih znanosti, se je včeraj, tik pred 80. letom, poslovil primarij Erih Tetičkovič, zdravnik nevrolog, univerzitetni profesor in oče igralke Alenke Tetičkovič.

»Moj dragi in spoštovani prijatelj prof. dr. prim. Erih Tetičkovič se je danes, 1. 2. 2024, poslovil od vseh nas, ki smo ga imeli radi in spoštovali kot dobrega čudovitega človeka in vrhunskega zdravnika,« je zapisal: »Naj te spremljajo angeli, dragi Erih.«

Od njega so se poslovili tudi v mariborskem kliničnem centru, kjer je bil zaposlen do upokojitve. Zapisali so, da je bil izjemen strokovnjak na področju možganskih in žilnih bolezni.