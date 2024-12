Zalezovanje v Piranu: poglejte, kaj vse je počel nekdanji partnerici

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24 urah intervenirali v 57 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 131 klicev. Obravnavali so 9 prometnih nesreč z materialno škodo in 1 z lažjimi poškodbami, s področja kriminalitete so obravnavali 2 vloma, so zapisali v sporočilu za javnost.

Piranski policisti pa so prejeli prijavo zalezovanja. Moškemu, ki je sledil nekdanji partnerici, ji pošiljal sporočila, grozil in bil do nje tudi nasilen, so izrekli prepoved približevanja. Sledi mu kazenska ovadba za kaznivo dejanje zalezovanja.

Grozi mu do dve leti zapora

Kaj pa pravi kazenski zakonik? »Kdor koga drugega ali njegovega bližnjega s ponavljajočim se opazovanjem, zasledovanjem ali vsiljivim prizadevanjem vzpostavitve neposrednega stika ali stika preko elektronskih komunikacijskih sredstev zalezuje in pri njem ali pri njegovem bližnjem s tem povzroči prestrašenost ali ogroženost, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let.«

Če je zalezovana oseba mladoletna oseba ali slabotna oseba, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh let.