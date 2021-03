Zaletel se je v drog javne razsvetljave

Gorenjski policisti so v sredo obravnavali nesreči s telesnimi poškodbami. V Dorfarjah je voznik domnevno zaradi zdravstvenih težav trčil v drog javne razsvetljave in prometno signalizacijo ter naposled še v bok vozila drugega udeleženca. Policisti o nesreči še vodijo postopek. V Kranju so policisti obravnavali padec kolesarke, ki se je lažje poškodovala. Okoliščine kažejo, da je padla pri prehajanju na cesto s pločnika zaradi umikanja pešcem, je navedeno v poročilu Policijske uprave Kranj.

