Ko so policisti pred nekaj leti poročali, da so opravili hišno preiskavo pri 66-letniku z območja Ljubljane, ki ima začasno bivališče urejeno v Celju, so pri njem v stanovanju, kjer živi, našli prostor, prirejen za gojenje konoplje, v njem pa okrog 30 rastlin ter pripomočke za gojenje. »Nekaj konoplje,« so zapisali, »je bilo tudi že posušene, razdeljene v vrečke in pripravljene za prodajo.« A ko je možakar sedel na zatožno klop celjskega okrožnega sodišča, se je izkazalo, da mu ni mogoče očitati nedovoljenega prometa z mamili. Tožilstvo je obtožbo umaknilo, sodišče pa je izdalo sklep o ustavi...