Zagorelo v lakirnici avtokleparske delavnice, enega odpeljali reševalci

Ob 14.43 je v naselju Breznica v občini Prevalje gorelo v lakirnici avtokleparske delavnice. Gasilci PGD Prevalje in KGZ Ravne na Koroškem so požar pogasili, poškodovani osebi nudili prvo pomoč, prostore delavnice prezračili ter jih pregledali s termovizijsko kamero, navaja Uprava za zaščito in reševanje. Reševalci NMP so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Slovenj Gradec.