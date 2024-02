Zagorelo v kabinetu, 30 ljudi evakuirali, dim vdihavala tudi policista

V ponedeljek je nekaj pred 13. uro zagorelo v kabinetu v enem od stanovanj na območju Trbovelj. Iz stavbe so evakuirali 30 ljudi. Zaradi vdihavanja dima so zdravniško pomoč nudili 12 stanovalcem in dvema policistoma. Požar, v katerem je nastalo za več tisoč evrov škode, so pogasili gasilci, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kot so navedli, je zagorelo v kabinetu stanovanja, kjer sta se nahajali dve starejši osebi. Zaradi vdihavanja dima so ju odpeljali v Zdravstveni dom Trbovlje. Policista, ki sta prva prišla na kraj, sta začela evakuacijo ljudi do prihoda gasilcev. Zaradi vdihavanja dima so nudili zdravniško pomoč še desetim stanovalcem in dvema policistoma. Po prvih podatkih življenje nobene od oseb ni ogroženo.

Vzrok za nastanek požara še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s policije.