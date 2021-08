Zagorelo v drugem nadstropju bloka, gasilci na pomoč

V sredo ob 21.41 je na Staničevem trgu v Kopru zagorelo v enem izmed prostorov v drugem nadstropju večstanovanjskega objekta.



Ogenj je prostor popolnoma uničil, ostali prostori in hodnik pa so bili zadimljeni.



Gasilci JZ GB Koper so požar pogasili in celoten objekt še prezračili, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.



Izolski gasilci pa so morali posredovati na travniku za nogometnim igriščem, kjer je ob 21.39 zaradi uporabe pirotehnike zagorelo. Gasilci PGD Izola so travniški požar na površini okoli 30 kvadratnih metrov pogasili.

