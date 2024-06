Iščite enost, sprejmite druge: Vesolje vas bo podprlo, obilja je dovolj za vse

Gotovo poznate ljudi, ki se panično oklepajo starih načinov delovanja ter so v krču. Prepričani so, da svet propada in da je vse narobe. Za to krivijo druge, nekritično sprejemajo informacije, branijo svoj prav, sovražijo vse, ki se ne strinjajo z njimi, s čimer bolj poglabljajo ločenost družbe. Avtor Joe Dipenza svari pred vzrokom za to nevarnost programiranja podzavestnega uma, za katero so nekateri bolj dojemljivi. »Če človek ne preuči informacij, ki jim je izpostavljen, jih verjetneje sprejme, jim verjame in/ali se prepusti njihovemu vplivu, ker ni analitičnega filtra. Bolj dojemljivi so ljudje, ko se znajdejo v izjemno čustvenih položajih, zato jih je tedaj lažje programirati. Strategija je preprosta: če lahko v ljudeh vzbudite občutke pomanjkanja, strahu, jeze, nasprotovanja, predsodke, bolečino, žalost in tesnobnost, ostajajo odvisni od nekoga ali nečesa zunaj njih, da bi pregnal te občutke.«

Ne glede na to, ali sami še kdaj zanihate v nižjo dimenzijo ali poznate ljudi, ki se jim to dogaja, morate razumeti, da živimo v času, ko ne vemo več, komu lahko verjamemo, zato nas nove informacije razburijo ali zmedejo. Kadar vam pridejo do živega, se vprašajte, kaj se vam res dogaja. Zakaj doživljate to izkušnjo? Jo potrebujete? Ozavestite, da ni razloga za skrb, saj živite v vznemirljivem času in ste se kot duša sami odločili za to. Ne poslušajte drugih, da bi vedeli, kaj je res, zanašajte se na svojo resnico. Ob vsaki novi informaciji se vprašajte, ali v srcu čutite, da je resnična, ali ne. Ne vračajte se v preteklost, vzorce in travme prednikov – živite v sedanjosti. Ne sprašujte se, kaj lahko drugi naredijo za vas, ampak kot mogočni kreator, kar v resnici ste, sami začnite ustvarjati svoj svet.

Vesolje vas bo podprlo, obilja je dovolj za vse. FOTO: Anastasiia Stiahailo/Getty Images

Ne gradite svojega občutka za pravičnost na veselju, da je nekomu drugemu nekaj odvzeto, ker bo le tako dovolj ostalo za vas. Se zavedate, da v tem primeru verjamete, da obilja ni dovolj za vse in se je treba zanj boriti? S tem blokirate možnost manifestacije obilja, saj ostajate v stanju pomanjkanja, odvisni od tega, kar vam bo dala npr. država, namesto da bi se zavedali, da vam lahko da vse to in še več vesolje, ne da bi za to zahtevalo kaj v zameno. Prepričanje izhaja iz plemenskih časov, ko je bila na voljo omejena količina dobrin, a če želite v 5. dimenzijo, kjer je vsega dovolj za vse, se ga morate znebiti. Podobno je prepričanje, da ste varni, samo če prelagate skrb zase na avtoritete, ki bodo poskrbele za vas, in da morate biti ponižni, poslušni in se ukloniti, da vam bodo odmerili večji kos pogače. Če verjamete v slednje, preverite svoje življenjske temelje. Sami se namreč odločate, ali boste živeli v svobodnem svetu, polnem priložnosti, sreče in dobrin, ki jih je lahko deležen vsak, ali boste še naprej verjeli, da boste preživeli, samo če boste slepo sledili pravilom starega sistema.