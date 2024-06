Temperatura bo padla do 1 °C?! Ne pospravljajte še šalov in kap

V torek čez dan in ponoči je bil severozahod Slovenije deležen večje količine padavin. Na Kaninu je samodejna postaja izmerila 82 mm dežja, v Zgornji Radovni 73 mm, na Planini pod Golico 69 mm in Predelu 62 mm.

Padavine so že oslabele in marsikje ponehale, a kmalu lahko pričakujemo novo pošiljko, sa se nad našimi kraji še vedno zadržuje vremenska fronta. Pri tleh piha severovzhodni veter, v višinah pa jugozahodnik.

Čez dan se bodo pojavljale krajevne plohe, predvsem na Primorskem bodo možne tudi nevihte. Največ padavin ponovno pričakujemo na severozahodu, v vzhodnih krajih pa bo krajevnih ploh razmeroma malo, je zapisano na straneh slovenske okoljske agencije.

Ozračje bo nestabilno

»Jutri nas bo prešla višinska dolina s hladno fronto. Ponoči se bodo padavine na severozahodu okrepile. Predvsem na Goriškem bodo možne tudi nevihte. Padavine se bodo jutri čez dan širile proti jugovzhodu. Ozračje bo nestabilno, pojavljale se bodo nevihte,« napovedujejo meteorologi z Arso.

Južni del Primorske in Notranjske bo podvržen nastanku neviht, saj se bo tam pri tleh zadrževal topel zrak. V Slovenski Istri se bo burja za kratek čas obrnila v južni veter, ker bo nad severnim Jadranom nastal majhen ciklon. V visokogorju bo snežilo, nad nadmorsko višino okoli 2500 m lahko zapade okoli 20 cm snega. Proti večeru se bo vreme umirjalo, v smeri severozahoda se bo začelo jasniti.

Včeraj čez dan in ponoči je največ dežja padlo v severozahodni Sloveniji. FOTO: Arso

Notranjost države je danes bolj sveža, termometer se giblje med 10 in 16 °C. Morje je deležno višjih temperatur, na Letališču Portorož je bilo ob 10. uri 24 °C. Jutri bodo razmere podobne. Po nižinah v notranjosti danes in jutri prognostiki pričakujejo povprečne temperature od 12 do 15 °C, kar je okoli 10 stopinj manj kot minuli konec tedna. Sredi junija napovedujejo dnevno povprečje okoli 19 °C.

Najhladnejše bo v petek zjutraj, saj bodo temperature padle med 7 do 12 °C, na višjih legah pa celo med 1 in 5 °C. V petek se bodo temperature znova začele dvigati, v začetku prihodnjega tedna bo vroče.

»Še bistveno bolj izrazite so bile ohladitve v juniju včasih. 10. junija 1974 je bilo ob 14. uri v večjem delu Slovenije pod 10 °C, V Ratečah je bilo le 2 °C, naslednje jutro pa je celo snežilo. Snežilo je tudi na Vojskem, Jezerskem in v Bohinju,« navaja Arso.