Znana Slovenka v solzah povedala, zakaj sta se z možem tako grdo razšla (VIDEO)

Simpatična Primorka Tina Blašković, ki jo je širna Slovenija spoznala v šovu Sanjski moški, je tokrat srečo v ljubezni poskušala najti v hrvaški različici eksperimenta Poroke na prvi pogled. Sprva je kazalo, da se ji je tokrat nasmehnila sreča, saj so ji strokovnjaki za moža izbrali Brazilca Tiaga, s katerim sta se hitro ujela.

Tina in Tiago sta veljala za močan par, nanju pa so veliko stavili tudi strokovnjaki. Sicer sta imela vseskozi pomisleke glede dejstva, da sta oba temperamentna, a kemija med njima je bila neustavljiva. Tina je proti koncu eksperimenta priznala, da se je zaljubila, gledalci pa smo bili prepričani, da so čustva med njima obojestranska. Oba sta se odločila, da želita skupno pot nadaljevati tudi po koncu šova.

Na koncu velik preobrat

V zadnjih dveh oddajah pa je sledil šok. Tina je na zadnjo večerjo, kjer so se z ostalimi udeleženci šova srečali po več mesecih, prišla sama. Njena pot s Tiagom pa se je končala skoraj takoj po koncu eksperimenta, in to očitno zelo kruto. V zadnji oddaji smo izvedeli, da sta prvi vikend po koncu snemanja v Zagrebu praznovala Tinin rojstni dan, in sicer z njeno prijateljico in njegovim prijateljem. Tiago trdi, da je Tina osvajala njegovega prijatelja, Tina pa, da ga je le želela poparčkati z njeno prijateljico. Med ostalimi člani eksperimenta se je sicer govorilo, da naj bi Brazilec ženi predlagal trojčka z njeno prijateljico.

Tina in Tiago sta se grdo razšla. FOTO: Voyo.si

Kaj točno se je zgodilo med njima, gledalci tako (še) nismo izvedeli, je pa jasno, da je Tiago Tino zelo prizadel. To so opazili tudi strokovnjaki, ki so mu očitali, da je »player«, saj da jo je kar odrezal. Pustil jo je namreč samo v njunem skupnem stanovanju, nato pa se na telefon ni več oglašal, kar jo je izjemno prizadelo.