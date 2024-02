Zagorelo v Čevljarski ulici, ena oseba se je poškodovala

Ob 16.42 je v Čevljarski ulici v Orehovi vasi zagorelo v mansardi stanovanjske hiše, navaja Uprava za zaščito in reševanje. Gasilci PGD Hotinja vas, Bohova, Hoče in JZ GB Maribor so pogasili manjši požar, iznesli tleče dele pohištva, odprli montažni strop, pregledali mansardo, prezračili prostore in opravili meritve prisotnosti nevarnih plinov.

Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Hotinja vas. Ena oseba se je pri gašenju požara poškodovala in so jo reševalci NMP prepeljali v UKC Maribor.