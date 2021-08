Zagorelo na vlaku, potnike in strojevodjo evakuirali

V petek okoli 17. ure so policijo obvestili o požaru na potniškem vlaku na železniški postaji v Štorah. Zagorel je agregat klime.



Požar je pogasil strojevodja.



Evakuirali so osem potnikov, strojevodjo in sprevodnico. Za prevoz potnikov je bilo poskrbljeno.



V požaru je nastala manjša materialna škoda.

