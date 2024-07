Zagorelo na deponiji na Celjskem, prisoten močan smrad

Včeraj v zgodnjih jutranjih urah je republiški center za obveščanje poročal, da je zagorelo na deponiji na Celjskem. Dim je prineslo tudi v sosednje kraje, nebo v Šentjurju je bilo v dimu in močno je smrdelo. Ogenj se je vnel na deponiji lesenih palet v Gajih pri Celju ob 4.20, gasilci pa so ga na srečo ukrotili in že dopoldne sporočili, da je pogašen. Kot je za STA povedal poveljnik Poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko, so požar gasile štiri gasilske enote in uspelo jim ga je hitro omejiti. Nato so ga dokončno pogasili in prekopavali žarišča.

Ker se je pri gašenju v ozračje sproščalo še nekaj dima in večje količine pare, so zjutraj okoliškim prebivalcem svetovali, naj imajo zaprta okna, še posebno če zaznajo vonj po dimu, ker je najverjetneje povečana stopnja prašnih delcev v ozračju.

Požar se je vnel ob 4.20. FOTO: PGE Celje

Na požarišču sta na začetku gašenja sodelovali poklicna in teritorialna gasilska enota Celje, potem pa so vpoklicali še tri dodatne gasilske enote, tako da je bilo na kraju požara okrog 30 gasilcev, je dejal Žnidarko. Dodal je še, da je bilo na požarišču od pet do deset gasilskih vozil za izvedbo sanacijskih del. Vzrok požara bo znan, ko bodo celjski policisti opravili ogled požarišča. Po prvih podatkih je izbruhnil zaradi samovžiga odpadnih palet, so sporočili s celjske policijske uprave.